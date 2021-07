Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DONNARUMMA 6,5Parata su Olmo, non male per niente. Anche nel finale si difende bene.DI LORENZO 6,5Un po' Pedri, un po' Ferran Torres, la serata si presenta complicata da quella parte. Splendida una diagonale difensiva su Torres, da cross tagliato dalla destra. Con l'uscita di Emerson, passa a sinistra. Se la cava lo stesso.BONUCCI 6Lascia qualche buco in avvio, meglio nella ripresa, con la squadra più compatta, soffre meno e organizza...