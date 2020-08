LE PAGELLE

C'è stata una serie A ante-Covid e una post-Covid, diversissime, come avevamo scritto e immaginato a suo tempo, prima che si ripartisse, perché una sosta così lunga e inedita, con tante problematiche, anche psicologiche e un così clamoroso e mai visto affastellarsi di partite una sull'altra, in piena estate, non si era mai visto e cambiava il senso delle cose, incrinava certezze e abitudini, proponeva uno scenario inedito per tutti e tutti i giorni: giocatori, tecnici e preparatori. Quaranta giorni senza respiro, senza possibilità di allenarsi né di recuperare gli infortunati, con l'unico scopo di ritrovare energie, fisiche e psicologiche, cercare nell'organico i meno stanchi e i più motivati, azzeccare i cinque cambi giusti.

E, infatti, la serie A post-Covid è stata completamente diversa, fra l'inatteso dominio del Milan (30 punti e miglior attacco nelle dodici partite finali, unica squadra imbattuta) e il flop della Lazio, fra l'esplosione del Sassuolo (27 gol nelle ultime undici gare), il finale a fari spenti della Juve, con la sensazione quasi una certezza, veramente - che il format con cui si è chiusa la stagione abbia favorito le squadre più giovani, più entusiaste, meno toccate dagli infortuni ma anche meno condizionate dalle pressioni, dalle aspettative.

La Juve ha vinto perché ha indovinato le prime quattro sfide alla ripresa, inducendo Lazio e Inter all'errore che, in chi insegue, è sempre fatale. La Lazio ha pagato i limiti dell'organico, l'Atalanta aveva sbagliato prima dello stop e poi non ha avuto più tempo. Milan, Roma e Napoli erano troppo lontane, al punto che l'incredibile volata rossonera ha garantito appena si fa per dire il sesto posto, a meno 17 dalla vetta, nonostante la valanga di punti sperperata dalla Juve nel finale.

È stata la stagione più lunga, anomala e difficile di sempre, iniziata ad agosto 2019 e finita quasi un anno dopo. E se chi vince ha sempre ragione, all'Inter resterà il rimpianto di non aver saputo mettere pressione ai campioni fino alla fine.

Non mi attaccherei, però, al punto di differenza: forse, ne avesse avuto davvero bisogno, qualche altro mattoncino fra Milan (dal 2-0), Sassuolo (dal 2-0), Cagliari e Roma - probabilmente Sarri lo avrebbe portato a casa. Senza contare che, in entrambi gli scontri diretti, il verdetto è stato a favore della Juve e sempre in maniera evidente, nitida, senza discussione. Però un anno fa il distacco dai bianconeri fu di 31 punti e negli ultimi otto campionati di 240 (si, avete letto bene, 240!). Un'altra Inter, insomma.

È stata la stagione di DYBALA (voto 9) che, in piena confusione da post-Marotta e post-Allegri, l'estate scorsa, Paratici aveva fatto il possibile per cedere, salvo ritrovarsi oggi con un giocatore fondamentale (lo scudetto è soprattutto suo, forse più ancora che di Ronaldo).

È stata la stagione di IBRAHIMOVIC (8,5): nessuno lo avrebbe immaginato così incredibilmente tosto, decisivo, ancora fondamentale. Ma anche restando al Milan di PIOLI (7,5) che fino a due settimane fa sembrava destinato ad accomodarsi alla porta. Se poi sarà una scelta giusta lo scopriremo vivendo.

È stata la stagione di CIRO IMMOBILE (10): record di gol in serie A eguagliato (certo, dei suoi 36 sigilli ben 14 sono rigori, mentre Higuain, nel Napoli, ne fece 33 su azione), Scarpa d'Oro e come miglior marcatore della storia della Lazio a due sole reti da Signori e a 34 da Piola.

È stata la stagione di SINISA MIHAJLOVIC (10 a prescindere), della sua lotta contro il destino, condotta con animo da guerriero, capace di non abbandonare la nave anche quando sarebbe stato logico che lo facesse.

È stata la stagione dell'ATALANTA (9), che è parsa arrivare da un altro pianeta, per forza, intensità, mentalità, corsa.

É stata la stagione di SARRI (7) & CONTE (6,5). Certo, Sarri non ha mostrato quello che tutti si attendevano ma, nonostante mille difficoltà (infortuni, squadra mal costruita, giocatori inutili e inadatti, altri fragili fisicamente, altri ancora con le gomme sgonfie), ha portato a casa il risultato più importante, tenendo in vita un gruppo quasi rantolante nelle sfide che servivano per chiudere il conto: Lazio e Sampdoria. Sulle ginocchia e massacrata dagli infortuni, difficilmente la Juve andrà lontano in Champions (eliminare il Lione sarebbe già un miracolo, viste le circostanze) ma non sarà certo per colpa dell'allenatore.

Anche Conte ha fatto il suo, ha portato l'Inter al secondo posto dopo una vita e ad una quota punti (82) che mancava dal 2010 (Mou, nell'anno del Triplete), ha fatto 24 gol e, soprattutto, 13 punti più dell'Inter precedente. Certo, è stato un peccato non spaventare davvero di una Juve mai così incerta e ballerina, ma se poi pensiamo che Conte debba vincere sempre e per forza si va fuori strada. Come sempre, invece, pessimo l'atteggiamento fuori dal campo, fra vittimismo, piagnistei e attacchi alla società: da quando stava alla Juve ad oggi, in quasi dieci anni, Conte in questo non è cambiato di una virgola. Ed è stata, almeno nell'ultima parte, la stagione del SASSUOLO e di DE ZERBI (8 ad entrambi), storico ottavo posto finale, prima delle provinciali, e una macchina da gol nel post Covid

È stata, infine, la stagione del FALLO DI MANO (voto 1), dei rigorini, delle partite decise da un regolamento folle e insulso, da un pallone che casualmente sbatte sul braccio, da un'interpretazione contraria al buon senso e allo spirito del gioco: urge tornare indietro. Il fallo di mano in area, per essere da rigore o è volontario o è chiaramente figlio di un movimento incongruo. Il resto è follia, ed è davvero strano che non lo si capisca, ed è incomprensibile che giocatori, società, allenatori, gli stessi arbitri, gli attori tutti del gioco, non abbiamo la forza di imporre il buon senso.

È stato dunque, alla fine, un CAMPIONATO (senza voto) diverso da tutti gli altri, quindi imparagonabile, e difficile da giudicare, anche guardando ad un futuro che inizierà subito con il mercato e quasi subito meno di due mesi con la nuova stagione, e si andrà di fretta, bisognerà avere già idee chiare e strategie forti, essere rapidi e svegli, incisivi, avere occhio e furbizia. Si potrebbero dire tante cose, della serie A che verrà, fra non molto, ma in fondo l'unica certezza è che sarà un altro campionato diverso, probabilmente (almeno all'inizio) ancora senza pubblico, sicuramente misterioso, indecifrabile, come e forse più di quello che è finito ieri.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

