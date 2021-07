Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOBronzo olimpico per Erica a Tokyo 2020, trentasette anni dopo papà Andrea, i Cipressa diventano una dinastia. È una pagina storica per lo sport italiano e veneziano in particolare, quella scritta ieri dalla fiorettista Erica Cipressa che con suo padre a bordo pedana in veste di commissario tecnico azzurro ha portato il suo mattoncino per aiutare l'Italia a salire sul podio. Un terzo posto nella prova a squadre utile per...