SERIE A

UDINE Ora l'Udinese non deve fermarsi. Cagliari dovrà essere terra di conquista, la positiva prestazione fornita contro il Milan, il quasi successo contro i rossoneri, anche quanto messo in evidenza contro il Crotone, pur tenendo conto della pochezza tecnica, tattica e mentale dei calabresi, devono avere un seguito. La sconfitta contro i sardi potrebbe rappresentare un brutto, pericoloso contraccolpo, Gabriele Cioffi ne è consapevole, per cui vigila. Anche ieri è stato chiaro con i suoi, li sta caricando, pretende un'Udinese affamata, agonisticamente cattiva, concentrata, ben sapendo che è questa l'unica strada per essere continui, per avere concrete chance di essere anche corsari. Il tecnico fiorentino è pure consapevole che l'esame di domani sera per certi versi è più difficile rispetto a quello rappresentato dal Milan, nel senso che inconsciamente i bianconeri potrebbero anche abbassare la guardia, per cui il match viene preparato nei particolari e il tecnico fiorentino continua a ripetere ai suoi che non devono dare retta alla classifica, piuttosto devono aver ben chiaro in mente che i sardi hanno qualità per fare male. D'improvviso la squadra isolana potrebbe risvegliarsi. Ieri Cioffi ha diretto una seduta prettamente tecnico-tattica.

FORMAZIONE

Non ci sono problemi di sorta. L'allenatore può attingere da una rosa ampia, priva solo del lungodegente Pereyra e di Success che è stato appiedato per una giornata dal giudice sportivo per la fesseria commessa contro il Milan proprio agli sgoccioli della gara. È tutto deciso, Cioffi si affiderà ancora al 3-5-2 ben sapendo che un altro accorgimento tattico (tre attaccanti a esempio) potrebbe indebolire il sistema difensivo. Per cui rispetto all'undici che ha affrontato il Milan ci sarà una sola scontata novità, il rientro di Samir che ha scontato il turno di squalifica e che prenderà il posto di Perez. La squadra questo pomeriggio alle 15 sosterrà la rifinitura per poi intraprendere subito dopo la trasferta a Cagliari.

I PRECEDENTI

Quella di domani sarà la sfida numero 53 tra le due squadre a livello di serie A. I precedenti sono decisamente favorevoli ai colori bianconeri che hanno vinto 25 incontri, perdendone solo 12 mentre il segno ics è uscito 15 volte. Limitatamente alla gare di Cagliari, c'è perfetta parità, 9 affermazioni ciascuno, 8 pareggi. Anche in fatto di gol realizzati è decisamente in vantaggio l' Udinese, 79 contro 54. Dei numerosi doppi ex il solo Roberto Muzzi ha segnato con entrambe le maglie, tre volte con quella bianconera, una volta con quella rossoblu Ecco tutti i goleador della storia della sfida tra friulani e sardi in A.

UDINESE

Totale 79 reti - Sei Reti: Di Natale; Quattro reti: Bierhoff; tre reti: Branca, Muzzi, Iaquinta, Sanchez; due reti: Gerolin, Balbo, Jorgensen, Fiore, Quagliarella, Floro Flores, Pasquale, Danilo, Pereyra, Angella, Thereau, Fofana, Lasagna; una rete: Del Neri, Bressani, Miani, Zanone, Bacchin, Causio, Statuto, Poggi, Bacchini, Amoroso, Walem, Van der Vegt, Margiotta, Sensini, Barreto, Pinzi, Obodo, Muntari, Asamoah, Pepe, Ighalo, Benatia, Allan, Perica, Pussetto, Hallfredsson, De Maio, De Paul, Okaka; autorete: F.Pisano.

CAGLIARI

Totale 54 reti - Cinque reti: Selvaggi; Tre reti: Conti, Joao Pedro; due reti: Oliveira, Acquafresca, Jeda, Pavoletti; una rete: Casagrande, Quagliozzi, M. Marchetti, Pusceddu, Bisoli, Allegri, Dely Valdes, Muzzi, Dario Silva, Villa, De Patre, Kallon, Macellari, M.Esposito, Langella, Marchini, Capone, Cocco, Cossu, Biondini, Parola, A.Lazzari, Dessena, Ibarbo, Vecino, Ibraimi, Avelar, Farias, Sau, Borriello, Ceppitelli, Lykogiannis; autoreti: Cattelani, Bia.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



