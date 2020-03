Novak Djokovic ha vinto il torneo di Dubai battendo in finale il greco Stefanos Tsitsipas in due set col punteggio di 6-3 6-4. Per il serbo, n.1 del ranking Atp, si tratta del quinto titolo a Dubai e la ventunesima vittoria di fila: è la settima striscia più lunga in carriera.

Saranno lo spagnolo Rafa Nadal e lo statunitense Taylor Fritz a giocarsi il titolo del torneo Atp di Acapulco. In semifinale Nadal non ha avuto problemi contro Grigor Dimitrov, imponendosi con un netto 6-2, 6-3, mentre ha dovuto lottare decisamente di più Fritz che ha vinto il derby contro John Isner per 2-6, 7-5, 6-3.

Intanto il campione svizzero Roger Federer ha annunciato che sarà presente alla quarta edizione della Laver Cup che si svolgerà a Boston al Td garden dal 25 al 27 settembre, per rappresentare ancora una volta il Team Europa. Federer fa parte della squadra vincitrice del Team Europa dall'inaugurazione Laver Cup a Praga nel 2017 ed è appassionato dell'evento che ha catturato i fan di tutto il mondo. «La Laver Cup è come nient'altro nel tennis mondiale e sono sicuro che in una città che ama il suo sport tanto quanto Boston, l'atmosfera sarà irreale. Ogni anno diventa più difficile per il Team Europa trattenere il Team World, ed Boston sarà un'esperienza completamente nuova», ha dichiarato Federer.

La competizione a squadre di tre giorni vede affrontarsi sei dei migliori giocatori d'Europa, capitanati da Bjorn Borg, contro sei dei loro omologhi del resto del mondo, guidati da John McEnroe. Intitolato in onore della leggenda del tennis australiano Rod Laver, l'evento si svolgerà su uno splendido campo nero, costruito all'interno del TD Garden, sede dei Boston Celtics e dei Boston Bruins.

