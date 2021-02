BASKET

Pesaro continua a essere una location favorevole all'Umana Reyer: in riva all'Adriatico, dove un anno fa sollevò la Coppa Italia, Venezia si mantiene imbattuta nel 2021 e con il successo esterno (65-78) sulla Carpegna aggancia il 2° posto. La quinta vittoria di fila matura quando la sconfitta sembra inevitabile, sul -10 (60-50) del 32', dato dalla schiacciata del 38enne Carlos Delfino. Qui emerge la difesa della squadra di Walter De Raffaele, che subisce un solo canestro su azione nei successivi 7', mentre in attacco la poesia dell'ex di turno Austin Daye (24 punti) e le accelerazioni di Stefano Tonut (18) ispirano un clamoroso parziale di 23-3, rifinito da Mitchell Watt (12) e da due triple di Michael Bramos per il 63-73 del 39'. Il quartetto delle meraviglie regala alla Reyer il lieto fine in una serata a lungo difficile, in cui Venezia insegue per 35 minuti contro la rivelazione di Jasmin Repesa, guidata dall'eterno Delfino (12) e dal pivot Tyler Cain (14). Ma l'ultima parola è di Venezia, una delle cinque squadre che festeggiano in trasferta nel turno. Tra queste c'è Treviso, che vince a Brescia (91-94) pur sprecando 27 dei 28 punti di vantaggio accumulati nei primi due quarti da sogno. Il 33-61 di metà gara in favore della De' Longhi è figlio del 9-9 da tre iniziale, nel quale Logan (23), Sokolowski (13) e soprattutto capitan Imbrò (29 in 24') sono scatenati: Treviso già all'11' (19-42) supera i 20 punti di vantaggio. Sembra troppo facile e quando la De' Longhi alza il piede dall'acceleratore, Brescia rientra pian piano con Kalinoski (19) e il debuttante Willis (16 e 12 rimbalzi). Una tripla di Imbrò al 38' dà il +7 esterno ma non la chiude, tuttavia uno 0-2 di Crawford ai liberi e una palla persa di Vitali rallentano la rimonta della Germani, che sulla sirena sbaglia la tripla per il supplementare con Bortolani. «Siamo felici per la vittoria, ma insoddisfatti per la seconda parte del match, in cui ci siamo complicati la vita» dice coach Max Menetti, che aggancia il 7° posto.

SORPRESA

La grande sorpresa è il successo di Trieste a Milano, dove la squadra di Eugenio Dalmasson segna 100 punti tutti su azione, dato che sbaglia i quattro i tiri liberi a disposizione. È più che sufficiente il 16-23 da tre per il sesto successo in sette gare e per impedire a Milano di completare un mese da 11 successi. Senza Punter, Delaney e LeDay, fuori per turnover, l'Armani perde nuovamente Micov per infortunio, mentre l'ex di turno Fernandez (24 con 6-7 da tre e 7 assist) vince il duello con l'acciaccato Rodriguez. Milano è capolista a +8 su tre inseguitrici, in attesa di Brindisi che oggi (ore 20.30) ospita Reggio Emilia. In coda, successo pesantissimo per Cantù contro il fanalino di coda Varese, arrugginito dopo il mese di stop per l'ondata di positivi al coronavirus: la squadra di Bulleri regge grazie al padovano Giovanni De Nicolao (18), ma non ha benzina nel finale, quando Cantù regala a coach Bucchi un debutto vincente grazie a Smith (18) e al bambino d'oro Procida (16 per il 18enne). Lascia la zona calda la Fortitudo, che a Trento ottiene il quinto successo nelle sette gare della gestione-Dalmonte. Per Trento, la sesta sconfitta di fila costa la panchina a Nicola Brienza, squadra al senior assistant Lele Molin.

Loris Drudi

