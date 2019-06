CICLONE VENEZIA: FESTA SCUDETTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETLa Reyer è ancora tricolore! È la seconda volta in tre anni,la quarta nella sua storia, roba da non credere. Eppure è tutto vero, tutto stupendamente vero come l'urlo di irrefrenabile gioia che ha avvolto il Taliercio in un'orgia di felicità dove lacrime e abbracci si sono mescolati rendendo il palasport una centrifuga di emozioni. Esattamente ciò che alla vigilia di gara7 tutto il popolo orogranata sperava ma che non osava dire perchè mai come in queste occasioni la scaramanzia e l'irrazionalità si impadroniscono di chi vuole ma...