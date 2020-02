IL FENOMENO

Numeri record, un'insospettabile umiltà e tanta voglia di migliorare. Non smette di stupire il baby prodigio del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland (19 anni e 6 mesi) diventato martedì sera dopo l'ennesima super prestazione contro il Psg anche il primo teenager della storia a segnare 10 gol in Champions in un'unica stagione. Primati e risultati monstre legati alle incredibili doti tecniche e soprattutto fisiche del giovane norvegese (secondo un amico di famiglia concepito nello spogliatoio del Leeds dal papà calciatore) e conteso anche da Juventus e Milan. Un extraterrestre in termini atletici considerato che con la sua stazza (1.94 per 87 kg ) è in grado di correre sui livelli di un certo Usain Bolt: nei 60 metri ferma il cronometro a 6.64 secondi. Per fare dei paragoni, il record mondiale è 6.34, quello norvegese 6.55.

Il ragazzo prodigio del calcio europeo (39 gol in stagione, dieci in più delle partite giocate) ha scelto il club giallonero firmando a gennaio un contratto fino al 2024. Per averlo il Dortmund ha pagato agli austriaci del Salisburgo la clausola da 20 milioni con commissioni tali da far arrivare il totale a quasi il doppio. Insomma, un affare da 40-45 milioni per uno dei talenti più ambiti (il ragazzo, secondo l'ex giallorosso Sebino Nela, sarebbe stato proposto per 4 milioni alla Roma e scartato dal ds Monchi). Un campione senza arie: «So che devo migliorare ancora tanto, l'avete visto anche oggi (ieri, ndr)» ha detto alla fine del match di Champions vinto 2-1 contro il Psg grazie alle due prodezze.

