VOLLEY

RIMINI Doppietta Imoco: dopo la Supercoppa vinta a Vicenza a settembre, le pantere trevigiane arricchiscono ulteriormente la loro già affollata bacheca con l'undicesimo trofeo nei 9 anni di vita festeggiati due settimane fa: all'Rds Stadium riminese arriva anche la Coppa Italia, con Egonu e compagne che si sono prese la rivincita su Novara che le aveva beffate nella stessa competizione a Bologna nel 2018 e a Verona nel 2019. In entrambe le occasioni, Paola Egonu giocava ancora nel club piemontese, e ieri sera ha dimostrato una volta di più quanto sia capace di fare la differenza: ai 42 punti nel quarto di finale contro Busto Arsizio si sono aggiunti i 30 della semifinale vinta su Monza e i 39 della finalissima, di cui è stata eletta Mvp.

«Tutte le avversarie cercano di dare il 100% contro di noi, ed è normale se caliamo per 2-3 punti a set, ma sono molto felice perché nel momento decisivo, quando decidiamo di spingere, spingiamo tutte insieme. Questo caratterizza il nostro gruppo, la nostra squadra» è stata l'analisi della Paola nazionale nel dopo gara, iniziata all'insegna dell'equilibrio con l'Igor che non sembra risentire del minore tempo di recupero dalle fatiche del sabato rispetto alle iridate. Egonu fa capire fin dai primi minuti che anche domenica, come il sabato, sarà la sua giornata, infierendo fin dal servizio. È subito fuga per le pantere (8-4, il tecnico dell'Igor Stefano Lavarini ferma il gioco per la prima volta), mentre le avversarie non ingranano a pieni giri. È il caso di Herbots, partita titolare ma sostituita in corsa da Daalderop. Bosetti si distingue tra le file di Novara, di cui sarà la top scorer, ma nel finale sono funamboliche Sylla ed Egonu, che si alternano nell'esecuzione di attacchi vincenti.

Pantere in grande spolvero anche dopo il primo cambio di campo. Novara fa quel che può per contrastare la furia gialloblù, in particolare sfruttando il servizio anche se la regista Micha Hancock non riesce a ripetere l'exploit dei 9 ace messi a segno in semifinale contro Chieri: solo un servizio vincente in finale per la statunitense. Il finale di secondo set è palpitante, con le squadre che si ritrovano sul 23 pari. A quel punto riemerge il cinismo di Conegliano, che si guadagna un unico setball e lo trasforma con una mirabile cooperazione tra Egonu in difesa e Sylla in attacco. Messa con le spalle al muro, l'Igor reagisce e scava in avvio di terzo un solco di punti che l'Imoco fatica a colmare.

SORPASSO

A metà parziale arriva anche il sorpasso gialloblù, ma nel finale prevalgono le attaccanti novaresi che riescono a prolungare il match. Solo di una mezz'oretta però, perché nel quarto set le pantere mettono in mostra difese e attacchi super, trovando il break decisivo con la centrale olandese De Kruijf, che firma tre punti in pochi minuti e spiana la strada alla vittoria della terza Coppa Italia del club trevigiano, che deve allargare ulteriormente la bacheca dove già fanno bella mostra di sé anche tre scudetti, quattro supercoppe e un Mondiale.

E dopo 55 vittorie di fila mercoledì ripartirà la rincorsa all'unico grande trofeo che a Conegliano manca ancora: la Champions League. Per ironia della sorte, avversaria delle pantere nella semifinale del più prestigioso torneo continentale sarà ancora Novara, che ospiterà il match di andata al Pala Igor in attesa del ritorno martedì 23 marzo al Palaverde.

Luca Anzanello

