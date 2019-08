CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMO, VUELTATAPPA A VALVERDELOPEZ IN ROSSOAlejandro Valverde vince la settima tappa della Vuelta, 183 km con partenza da Onda e arrivo in salita a Mas de la Costa. Lo spagnolo ha preceduto lo sloveno Roglic e il colombiano Lopez. Quest'ultimo riconquista la maglia rossa di leader della classifica generale. Ritirato Formolo.TENNIS, US OPENFEDERER AGLI OTTAVIDopo le partenze lente e incerte dei primi due turni, Roger Federer ritrova il suo gioco superando il britannico Evans in 3 set con il punteggio di 6-2 6-2 6-1.Eliminato invece il...