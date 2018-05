CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOVincere in maglia rosa sulla Montagna Pantani. Non avrebbe potuto chiedere di meglio Simon Yates, che chiude il secondo fine settimana del Giro d'Italia con un successo che gli permette di consolidare la leadership della classifica generale nel giorno in cui Chris Froome e Fabio Aru potrebbero aver detto definitivamente addio alle possibilità di salire sul gradino più alto del podio a Roma. Yates si è imposto sul traguardo di Campo Imperatore al termine della lunga tappa di 225 km partita quasi sei ore prima da Pesco Sannita,...