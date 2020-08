CICLISMO

VENEZIA UniamoCi. È lo slogan che accompagna i Campionati italiani di ciclismo su strada riservati ai professionisti in programma dal 21 al 23 agosto nel Veneto e che coinvolgerà le città murate di Cittadella, Bassano del Grappa e Marostica. La competizione tricolore 2020 è stata presentata ieri sul Canal Grande, a Palazzo Balbi, sede della Regione.

Uno slogan quello utilizzato dal collaudato gruppo organizzatore dei tricolori guidato dall'ex professionista Filippo Pozzato e dagli esperti Jonny Moletta e Gaetano Lunardon che, come ha tenuto a sottolineare il governatore Luca Zaia, è «un inno all'incontro tra le località del territorio e alle volontà condivise per dare l'avvio ad una festa dello sport che va oltre lo stesso dopo la pandemia che lo ha a lungo fermato».

L'EVENTO

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Federazione, Renato Di Rocco, che era affiancato da i responsabili del Veneto, Igino Michieletto, e di Venezia, Luigi Zampieri ed i sindaci delle località che ospiteranno i Campionati: per Bassano, Elena Pavan; per Cittadella, Luca Pierobon; per Rossano Veneto, Morena Martini; per Marostica, Matteo Mozzo e per Colceresa, Enrico Costa. Quella del 2020 dei Tricolori sarà un'edizione del tutto particolare che coincide con il loro 120. anno di vita. «Il Campionato italiano - ha detto Zaia - sarà uno di quegli eventi che sicuramente sarà ricordato nella storia, perché segna la ripresa di una disciplina di gruppo e la ripartenza dei nostri territori. Infatti, sport, divertimento e condivisione sono i valori che da sempre uniscono il Veneto al ciclismo, uno sport che genera un indotto superiore ai 2 miliardi di Euro, per la presenza delle principali aziende del settore e grazie anche al cicloturismo. La nostra regione, oltre ad eventi di caratura nazionale, offre una rete di percorsi ed itinerari ciclabili di oltre 1.600 chilometri».

I PERCORSI

La partenza della cronometro tricolore è stata fissata per venerdì 21 da Bassano con arrivo a Cittadella su un percorso di 38,8 km e un dislivello di 471 m. Ad inaugurarla saranno alle ore 16.30 le donne; mentre alle 18.30 toccherà agli uomini. Il giorno successivo è in programma la Vip Ride, il raduno con partenza alle 9 da Cittadella. Domenica 23 sarà la volta della gara in linea Open (Elite e Under 23) stabilita sulla distanza di 253,7 km e un dislivello di 2700 m. con i determinanti passaggi da Cittadella, Castelfranco ed Asolo e le salite del muro della Tisa e della Rosina dove è stato disegnato un circuito di 12,5 km da ripetere 10 volte e un dislivello di 150 m.

«Il Veneto è la forza per il ciclismo - ha sottolineato Di Rocco - e ringrazio il presidente Zaia e gli organizzatori per il grande impegno. Con loro ci sono tanti importanti progetti in cantiere per il futuro. Mi dispiace che a causa della pandemia l'evento sia stato spostato e che i vincitori potranno indossare le maglie tricolori in un periodo della stagione che volgerà al termine. Ripartiamo dai territori con consapevolezza, per dare continuità ad un evento che unisce bellezze paesaggistiche, grandi campioni del ciclismo e pubblico».

E per l'occasione sarà messa all'asta la bicicletta donata dall'azienda Basso Bike agli organizzatori del Campionato e il cui ricavato sarà devoluto ad un'associazione bisognosa. «Sarà un'opportunità per conoscere una terra bellissima che merita di essere valorizzata - ha commentato l'assessore allo Sport, Cristiano Corazzari -. Ma il Veneto è anche terra di sport e di campioni: basti pensare che il 17% dei ciclisti italiani sono veneti e sono oltre 18mila i tesserati».

Francesco Coppola

