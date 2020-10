CICLISMO

VALDOBBIADENE Alla vigilia della partenza dalla base aerea di Rivolto, c'è già qualcuno che vola ed è Filippo Ganna, dominatore della cronometro del Prosecco, terzo successo in questa edizione del Giro per il campione del mondo della specialità, già entrato nel cuore degli appassionati anche per la sua semplicità. In sella al Bolide ideato per lui da Pinarello, il 24enne piemontese ha percorso i complicati 34,1 km da Conegliano a Valdobbiadene a quasi 48 km/h di media e solo il compagno di squadra della Ineos Grenadiers Rohan Dennis ha limitato i danni, chiudendo a 26. Il terzo, l'ottimo americano Brandon McNulty, paga infatti 1'09. Ganna si è gestito al meglio, percorrendo i 1200 metri del Muro del Ca' del Poggio (inondato di scritte sull'asfalto dedicate al trevigiano Andrea Vendrame, 35. a 3'45, il migliore dei veneti) senza strafare e poi andando in progressione fino al traguardo.

SPETTACOLO

Spettacolo di forza e stile per questo ragazzo di straordinario talento, che ha la possibilità di puntare al poker se supererà senza danni le montagne per presentarsi al via al meglio nella cronometro finale di Milano. «Sono veramente contento e orgoglioso di questa vittoria - dice -. Nell'ultimo anno sono cresciuto tanto soprattutto grazie all'aiuto della squadra e ogni piccolo miglioramento è utile per fare prestazioni come questa». Oltre a Ganna e al già citato McNulty (risalito dall'undicesimo al quarto posto nella generale), il vincitore di giornata è certamente Joao Almeida, sesto, che non solo difende la maglia rosa ma guadagna terreno su tutti gli avversari diretti: 16 su Kelderman, 1'06 su Majka, 1'22 su Bilbao, 1'23 su Nibali, 1'30 su Pozzovivo, 1'42 su Fuglsang.

Ora in classifica generale Kelderman paga 56, mentre tutti gli altri sono oltre i 2'. Il giovanissimo portoghese offre la sensazione di una crescita costante, sia dal punto di vista della forma fisica che della consapevolezza delle sue possibilità. Da capire se riuscirà a tenere fino in fondo in quello che è il suo primo grande giro. Al momento i segnali vanno tutti nella sua direzione, considerando che tiene molto bene in salita, a cronometro se la cava egregiamente (a Palermo era stato battuto solo da Ganna) e quando ci sono volate senza i grandi velocisti è sempre protagonista. Un ciclista completo, insomma, sempre in attesa di verificare la tenuta alla distanza.

STRATEGIE

«Non sono mai andato oltre i dieci giorni di corsa, ma sto molto bene e le gambe rispondono al meglio - afferma la maglia rosa -. Questa è stata la cronometro più lunga della mia carriera, non sapevo esattamente come gestirmi, ma alla fine è andata bene». Segnali invece non molto incoraggianti per Nibali, che sperava di giocarsela alla pari con Almeida ed invece si ritrova ora con un ritardo di 2'30, che presumibilmente gli imporrà di provare qualcosa già oggi sulle salite friulane, magari trovando la collaborazione di Bilbao, McNulty, Majka e Pozzovivo, racchiusi in una ventina di secondi e quindi con un obiettivo comune.

BANCO DI PROVA

Lo Squalo non appare però particolarmente preoccupato: «La mia prestazione è stata in linea con le aspettative, lo dicono i dati del ciclocomputer ed il fatto che il mio tempo è in linea con quello dei miei avversari. Le sole eccezioni sono arrivate da Kelderman e soprattutto Almeida, che sono andati fortissimo. In ogni caso il vero punto della situazione si potrà fare solo al termine della tappa di Piancavallo». Intanto, alla vigilia dell'effettuazione dei tamponi previsti in occasione del giorno di riposo (tra stasera e domani), arrivano notizie confortanti. L'organizzazione ha sottoposto le squadre ad ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo Uci; ebbene, nei giorni scorsi sono stati effettuati 512 test tra corridori e membri dello staff, tutti risultati negativi. Aumenta, quindi, la fiducia che la terza settimana si possa svolgere regolarmente, almeno sul piano sanitario, mentre resta l'incognita meteo in vista delle grandi salite. Il calendario di questa strana stagione propone oggi anche l'ultima classica Monumento del 2020, il Giro delle Fiandre.

Bruno Tavosanis

