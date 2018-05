CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUna tappa che dalla cronaca entra direttamente nella leggenda. Perché la Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d'Italia, sarà ricordata anche fra decenni per la meravigliosa impresa di Chris Froome, trionfatore sullo Jafferau nonché nuovo leader della classifica generale, e il clamoroso crollo di Simon Yates, maglia rosa per 13 giornate e giunto ieri al traguardo con un distacco di 39 minuti.Nel ciclismo moderno ha pochi riscontri quanto fatto da Froome: è ritornata in mente la cavalcata trionfale di Marco...