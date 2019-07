CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUn nuovo giallo cala sul Tour de France, nel giorno della vittoria di tappa di Yates. Rohan Dennis, campione del mondo a cronometro che corre con i colori della Bahrein Merida, si è improvvisamente ritirato. Ieri dopo 70 chilometri dal via di Toulouse, ha fermato la sua bici, è salito sulla macchina del rifornimento e ha detto basta. Un gesto inspiegabile, quello dell'australiano, che la stessa Bahrein Merida non è stata in grado di spiegare. Il team ha inviato un comunicato nel quale si è limitata a dire che il benessere dei...