CICLISMOTutto il mondo del ciclismo è in ansia per Eddy Merckx. Il Cannibale domenica mentre era uscito in bici con amici, è caduto rovinosamente a terra battendo la testa sul suolo. Portato immediatamente all'ospedale di Dendermonde, vicino Gent, dai primi esami è stato diagnosticato un trauma cranico, che non metterebbe a rischio di vita il campione. Avendo un pacemaker al cuore, necessita però di controlli più approfonditi. Nella giornata di ieri nell'ospedale fiammingo dove è ricoverato, sono stati effettuati ulteriori accertamenti,...