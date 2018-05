CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOSpettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Lo Zoncolan non tradisce le attese e regala una tappa da ricordare grazie allo splendido duello fra Chris Froome e Simon Yates, vinto dal keniano bianco con soli 8 di vantaggio sulla maglia rosa. Una giornata che ha quindi rilanciato Froome ed ha invece chiuso definitivamente le porte a Fabio Aru, giunto in cima al Kaiser a 2'23, persi negli ultimi 6 km. Una debacle per il sardo, partito con grandi ambizioni, già tramontate ad una settimana dalla conclusione. Tiene Tom Dumoulin, per il...