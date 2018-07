CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOSolo l'imprevedibilità del ciclismo impedisce di considerare Geraint Thomas vincitore del Tour de France 2018 con due giorni di anticipo. Del resto è francamente inimmaginabile che uno specialista possa perdere oltre 2' nella cronometro di 31 km che da Saint Pée sur Nivelle porterà a Espelette, senza dimenticare che al termine di un grande giro le prestazioni si livellano. Aggiungiamoci la scossa di energia che una maglia gialla è in grado di produrre e capiamo il motivo per il quale il gallese è a un passo da un successo non...