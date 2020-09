CICLISMO

ROMA La settimana decisiva del Tour de France si apre con la vittoria in solitaria di Lennart Kamna nella 16/a tappa, Secondo l'ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore del Giro 2019, a quasi un minuto e mezzo; terzo il campione svizzero Sébastien Reichenbach. Primoz Roglic conserva la maglia gialla.

A Villard-de-Lans il tedesco festeggia il primo successo in un grande giro. Vittoria meritata, dopo un Tour che lo ha visto spesso tra i protagonisti (secondo a Puy Mary alle spalle di Martinez) con tanto lavoro con i suoi compagni di squadra della Bora Hansgrohe al servizio di Peter Sagan. Anche ieri in grande difficoltà Egan Bernal che si è staccato sin dalle prime rampe della salita e dice definitivamente addio alle ambizioni di classifica.

Si parte da La Tour-du-Pin dopo la giornata di riposo e la notizia che sono risultati tutti negativi i 785 test Covid effettuati negli ultimi due giorni sui componenti della carovana, tra corridori, staff delle 22 squadre in gara e personale vario impegnato per la corsa. Sulle rampe dell'ascesa più impegnativa della tappa, il gruppo si è sgretolato e Kamna è stato bravo a resistere all'attacco di Richard Carapaz, a pochi metri dal Gpm lo ha saltato e staccato volando a coprire da solo i 20 chilometri che mancavano al traguardo. Il gruppo della maglia gialla ha lasciato fare e ha raggiunto il traguardo a 17 minuti dal vincitore.

