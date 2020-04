CICLISMO

Rimodulato il calendario internazionale e conferma del Tour de France da fine agosto a inizio settembre. L'Uci fissa anche i paletti per il Giro d'Italia: si correrà dopo i Mondiali (20-27 settembre ad Aigle-Martigny, in Svizzera) e prima della Vuelta. E' l'esito della teleconferenza tra Uci, organizzatori, Rcs e corridori. Per il resto la riunione ha deciso all'unanimità che l'emergenza per la pandemia da coronavirus determina il prolungamento del blocco di qualsiasi attività su strada fino al primo di luglio e di un mese in più per le gare dell'Uci World Tour. Il campionato italiano pro' da Bassano a Cittadella slitta dal 21 giugno al 22 o 23 agosto.

«Siamo pronti a partire - dice Mauro Vegni, direttore Rcs Sport che organizza il Giro d'Italia - Il primo weekend di ottobre va bene, dal 3 al 25 ottobre, tre settimane piene e quattro weekend come il Tour». Giro che intanto registra l'avvicendamento di un main sponsor. Dopo 8 anni la bici ufficiale della Corsa Rosa non sarà più Pinarello ma la Bianchi resa mitica da Coppi. «Scaduto il contratto dice Fausto Pinarello (nella foto), abbiamo scelto altre strade. Il mercato mondiale della bici è in evoluzione per questo abbiano chiamato l'ex Pirelli Thun-Hohenstein, nuovo ad, che ci aiuterà a migliorare la presenza del marchio nei paesi dove ci stiamo espandendo o ha bisogno di essere rinforzato».

Massimo Bolognini

