Piancavallo respinge Vincenzo Nibali, aumenta le chance di vittoria finale di Wilco Kelderman e dimostra che Joao Almeida non vuole mollare la sua maglia rosa. La prima delle due tappe friulane del Giro d'Italia, partita dalla base aerea di Rivolto con la scenografica quanto emozionante esibizione delle Frecce Tricolori, ha sconvolto la classifica generale, che vede ora un duello fra l'olandese e il portoghese, divisi da soli 15, mentre alle loro spalle c'è il vuoto.

VENDRAME E BOARO IN FUGA

Sulla salita di 15 km che portava alla località turistica pordenonese, da ieri intitolata a Marco Pantani, che qui trionfò nel 2018, sono successe molte cose (in precedenza c'era stata una lunga fuga a 11 con protagonisti anche i due trevigiani del gruppo, Andrea Vendrame, vincitore del traguardo volante di Villa Santina, e Manuele Boaro), a partire dalle difficoltà di Vincenzo Nibali, che ha pagato il gran ritmo tenuto dalla Sunweb di Kelderman, con Chris Hamilton e Jai Hindley perfetti nel supportare il capitano. In precedenza erano andati in difficoltà anche Bilbao, McNulty e Pozzovivo, una selezione prevedibile ma non fino a questo punto. Nibali ha tenuto duro salendo del suo passo, pagando però oltre un minuto e mezzo, ritrovandosi così ora settimo a 3'29 da Almeida. È vero che negli anni lo Squalo ci ha abituato a grandi imprese e quindi darlo per spacciato sarebbe avventato, ma è innegabile che l'obiettivo di diventare il più anziano vincitore del Giro si allontani parecchio, perché questo distacco si aggiunge a quello pesante accumulato il giorno prima nella cronometro del Prosecco. Di certo il siciliano mai avrebbe immaginato di ritrovarsi alla vigilia dell'ultima settimana così lontano dalla vetta e oltretutto senza compagni che lo possano supportare in salita, perchè dopo il ritiro di Ciccone ieri è arrivato anche quello del vicentino Gianluca Brambilla, costretto a fermarsi dopo pochi chilometri a causa del dolore al ginocchio provocato dalla caduta dei giorni scorsi. Ieri anche Almeida ha pagato il ritmo della Sunweb, ma è riuscito a contenere il distacco nonostante abbia fatto da solo gli ultimi 7 km, mentre davanti Hindley faceva un gran lavoro per Kelderman, tirando fino agli ultimi 300 metri. Unica delusione per la squadra tedesca la mancata vittoria di tappa, visto che il primo a tagliare il traguardo è stato Tao Geoghegan Hart, che regala alla Ineos Grenadiers del ds trevigiano Matteo Tosatto il quinto successo parziale in una corsa nata male dopo il ritiro di Geraint Thomas. Il britannico ha sfruttato il suo spunto veloce precedendo Kelderman e Hindley, con Almeida quarto a 37.

OGGI RIPOSO

Peraltro i primi quattro al traguardo occupano ora anche le posizioni di vertice della classifica generale, con Hindley e Geoghegan Hart che risalgono di sette posizioni. Così il Team Sunweb si trova con due uomini sul podio, un vantaggio tattico non da poco. Intanto questa mattina si conclude il nuovo giro di tamponi stabilito dal protocollo della federazione internazionale in occasione del giorno di riposo, con risultati che potrebbero arrivare già in serata, non quindi martedì mattina, come accaduto la scorsa settimana. Domani la seconda tappa friulana, la Udine-San Daniele del Friuli, con una serie di salite adatte soprattutto a chi vorrà cercare un attacco da lontano, anche se non è escluso che qualche uomo di classifica possa provare a recuperare terreno e posizioni.

Bruno Tavosanis

