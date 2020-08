CICLISMO

PADOVA La tradizione paga sempre, soprattutto nei momenti difficili, ed ecco che la terra veneta, che tra un'ombretta e l'altra bevuta alla salute dei campioni, magari all'ombra di una frasca, mastica ciclismo quotidiano da cent'anni e più, in questo strano 2020 si erge a portabandiera dell'italica due ruote. Vicenza e Padova a braccetto, mettono la mascherina all'odioso virus e fanno scendere in strada il meglio del nostro ciclismo di oggi, con in palio il tricolore.

I successori di Filippo Ganna (nella cronometro) e di Davide Formolo (in linea) si cercano tra oggi e domenica sulle strade del bassanese e del cittadellese, con riferimenti classici e ben noti agli appassionati veneti, in quanto il cuore di entrambe le prove (per uomini e donne) pulsa sulla salita della Rosina, più volte teatro di spettacolari giornate di ciclismo.

Si parte come di consueto con le lancette. Ma l'orario è in realtà inconsueto, in quanto per favorire la partecipazione dei tifosi a bordo strada in queste giornate di gran caldo, gli organizzatori guidati e ispirati dall'ex tricolore (e in precedenza iridato juniores) Pippo Pozzato hanno pensato di far slittare le partenze nel pomeriggio avanzato, così da beneficiare almeno un po' della frescura. Il campo di gara è nobilitato in primis da quel Ganna che in pista ha fatto sognare futuri stellari, ma Edoardo Affini che prima di passare tra i pro ha vestito le insegne stellate di campione europeo, e Alessandro De Marchi, non partono certo per fare da valletti al ventiquattrenne talento di Verbania, quattro volte iridato di inseguimento su pista. La gara (primo via alle 18,30 da piazza Libertà a Bassano) sarà preceduta da quella femminile, che alle 16,15 darà il la alla tre giorni tricolore. Qui, tra le favorite e tra le più attese dal pubblico (obbligo di distanziamento e di mascherina) la marosticense Tatiana Guderzo, Elisa Longoborghini, bronzo su strada ai Giochi di Rio, e la specialista romana Vittoria Bussi. Il tracciato è in leggera discesa (34 km) mentre gli uomini dovranno affrontare nella prima parte l'ascesa alla Rosina, per chiudere a Cittadella con 38 km nelle gambe.

Le premiazioni alle 20,30 nella maestosa cornice della piazza storica di Cittadella. Domani sul tracciato scenderanno alcuni campioni del passato con ospiti e vip ben allenati però perchè dovranno sperimentare il temibile strappo della Tisa, in pavè. Questo insolito spauracchio, insieme alla ripetuta ascesa della Rosina (undici volte) e ad Asolo, costituiscono il banco di prova della lunga giornata che affronteranno Formolo e colleghi per disputarsi il titolo, domenica mattina, sulla distanza di 253 chilometri con partenza da Bassano e arrivo ancora nella città murata. I nomi al via esprimono da soli il fascino della sfida che andrà in scena sulle strade venete: Nibali, Trentin, Viviani, Colbrelli, Nizzolo, Brambilla, Ulissi, Aru, Battaglin solo per restringere la cerchia.

Giovanni Piva

