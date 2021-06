Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMONonostante la pandemia, il pubblico è voluto tornare ad abbracciare il Tour de France, ricollocato in calendario a fine giugno, come da consuetudine, dopo la parentesi di agosto e settembre dello scorso anno. La grande partenza nella regione della Bretagna è stata rovinata a 43 km dall'arrivo da una spettatrice che ha fatto finire a terra tre quarti di gruppo in quanto teneva in mano un cartello sul quale è andato a sbattere il...