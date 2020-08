CICLISMO

NIENTE FRATTURE, NIBALI AL TRITTICO

Buone notizie per Vincenzo Nibali, rimasto coinvolto in una caduta mentre partecipava alla Strade Bianche. La Trek, squadra per la quale gareggia il messinese informa che «i test medici ai quali è stato sottoposto, radiografie e risonanza magnetica della mano sinistra e del polso, hanno escluso qualsiasi frattura». La presenza di Nibali al Trittico Regione Lombardia di oggi è dunque confermata.

CICLISMO

ROUTE D'OCCITANIE,

A COLBRELLI LA 2.TAPPA

Il velocista italiano Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren) ha vinto la seconda tappa della Route d'Occitanie. Il francese Bryan Coquard (B&B Htels-Vital Concept) - che sabato si era aggiudicato la prima frazione - grazie al secondo posto di ieri dietro l'azzurro si conferma il leader della corsa.

IPPICA

DETTORI VINCE LE OAKS

TEDESCHE IN SELLA A MISS YODA

L'estate gloriosa di Dettori è continuata ieri a Dusseldorf, in Germania. Dettori, in sella Miss Yoda, ha vinto per 3:4 di lunghezza il Pres der Diana, le Oaks tedesche che si corrono dal 1857, una delle poche corse di Gruppo 1 al mondo che Dettori non aveva ancora vinto.

CALCIO

STEKELENBURG

TORNA ALL'AJAX

Maarten Stekelenburg torna dopo 9 anni all'Ajax. Il portiere olandese, protagonista con la nazionale Oranje nel 2010 del secondo posto al mondiale in Sudafrica, è rientrato ai lancieri dopo le esperienze all'estero anche con la Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA