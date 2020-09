CICLISMO

BOLOGNA Il 27 settembre la magia iridata del campionato del mondo di ciclismo si assegnerà a Imola. L'Emilia-Romagna è riuscita a convincere l'Unione ciclistica internazionale, dopo che, appena pochi giorni fa, la Svizzera aveva deciso che la rassegna iridata, in programma ad Aigle-Martigny, non si poteva fare per l'emergenza Covid.

Sarà un'edizione del mondiale da organizzare a tempo record e senza le corse giovanili, correranno infatti solo gli elite, donne e uomini: il 24 e il 25 ci saranno le gare a cronometro, il 26 il mondiale femminile e il 27 la corsa che assegna la maglia iridata fra i professionisti. Il percorso. partenza e arrivo all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, con un circuito di 28 chilometri con due salite: quella di Mazzolano, 2,4 chilometri con tratti di pendenza sopra al 10%, cui segue la discesa verso Riolo Terme, e poi quella di Gallisterna, con una pendenza superiore all'11%.

LA PUNTA È NIBALI

Facile, quindi, ipotizzare che i candidati alla vittoria finale saranno i grandi protagonisti delle corse a tappe, anche perché, nel ravvicinatissimo calendario ridisegnato dopo il lockdown, la prova iridata si svolgerà una settimana dopo l'arrivo del Tour de France e una settimana prima della partenza del Giro.

Il ct Davide Cassani, la cui influenza nelle stanze del ciclismo internazionale di certo non è stata secondaria nell'assegnazione del mondiale ad Imola, punterà tutte le sue carte su Vincenzo Nibali: per il campione siciliano sarà probabilmente l'ultima occasione della carriera per aggiungere una ciliegina preziosa a un palmares già incredibilmente ricco di vittorie. A sperare in un trionfo dello Squalo è anche il vincitore dell'altro mondiale che si tenne a Imola, ovvero Vittorio Adorni, che nel 1968 giunse da solo al traguardo staccando il secondo di quasi dieci minuti. «Spero che Vincenzo Nibali arrivi a braccia alzate come feci io nel 1968», ha commentato Adorni. «Credo sia importante in un anno così che l'Italia possa ospitare un evento simile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA