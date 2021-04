Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMOLIEGI L'edizione numero 107 della Liegi-Bastogne-Liegi è nel segno di Tadej Pogacar. Il ventideuenne sloveno, già vincitore del Tour de France 2020 - e che mercoledì non aveva potuto partecipare alla Freccia Vallone per la positività al covid di un componente del suo staff - beffa in volata il campione del mondo in carica Julien Alaphilippe e iscrive il suo nome nell'albo d'oro della Doyenne, la decana fra le grandi corse di...