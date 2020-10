CICLISMO

La seconda tappa friulana del Giro d'Italia sorride ai vicini di casa sloveni, già esaltati dalle imprese di Pogacar e Roglic (ieri vincitore della prima tappa della Vuelta). Jan Tratnik non ha la classe e la qualità dei due connazionali, ma ha scelto la Udine-San Daniele per conquistare a 30 anni il primo successo in carriera in un grande giro, con tanto di lacrime e dedica alla fidanzata: «L'ho vista a 500 metri dal traguardo e ho trovato energie extra», dice Tratnik, che fa felice anche il ds Franco Pellizotti. Tratnik era uno dei 28 uomini scattati dopo 20 km (sui 229 complessivi), gruppo scrematosi lungo le salite di Madonnina del Domm, Castelmonte, Monteaperta e, per tre volte, Muris di Ragogna. L'ultimo ad arrendersi è stato Ben O'Connor, mentre terzo ha chiuso il vicentino Enrico Battaglin, compagno di squadra di Tratnik alla Bahrain-McLaren. Nei dieci anche i trevigiani Andrea Vendrame (sesto) e Manuele Boaro (nono), ottavo Matteo Fabbro: «Ci ho provato, non sono deluso», dice il friulano, che dopo l'emozione della partenza dalla sua Codroipo, ha vissuto un'altra giornata speciale: «Ho sentito il calore e l'affetto della gente, è stato bellissimo». Boaro invece è arrabbiato: «Ci tenevo a fare bene - afferma il 33enne di San Zenone degli Ezzelini -. Purtroppo con la testa c'ero, ma le gambe hanno ceduto, anche perché è stata una tappa dura, vissuta quasi interamente in fuga». La sfida si è accesa solo nella salita dell'ultimo chilometro, con la maglia rosa Almeida che ha allungato, conquistando 2 sui diretti avversari. Al portoghese la voglia di combattere non manca, resta il dubbio che questi sforzi per conquistare qualche secondo, come è accaduto nei giorni scorsi allo sprint e sui traguardi volanti, comportino un eccessivo dispendio di energie. «In certi casi la miglior difesa è l'attacco - spiega Almeida, che ora ha 17 di vantaggio su Kelderman -. L'ho fatto solo per me stesso, volevo vedere fino a che punto posso arrivare». Vincenzo Nibali nella salita conclusiva era nelle prime posizioni: «Il finale non era semplice, perché su questo tipo di arrivi bisogna stare davanti e la tappa era molto lunga. Mi sono messo alla ruota di Kelderman, una mossa giusta». A proposito dell'olandese, in tempi non sospetti il siciliano l'aveva considerato il principale favorito: «Ho la sensazione che il nemico ce l'abbia in casa, perché Hindley va molto forte, l'ha dimostrato a Piancavallo facendo un ritmo indiavolato. Secondo me se il ragazzo decide di dare gas, va via da solo». Dallo Squalo ci si attende molto, il 7. posto a 3'31 da Almeida ha suscitato critiche: «Questo è un anno strano per tutti, non nego lo sia anche per me - dice Nibali -. Bisogna prendere quello che viene. Io sto bene e se capita una giornata buona sicuramente ci proverò».

OGGI DI PARTE DA BASSANO

Oggi 17. tappa, da Bassano del Grappa per 60 km nel Vicentino prima di entrare nel Trentino per una giornata decisamente complicata, con due Gpm di prima categoria e uno di terza, prologo alla salita finale a Madonna di Campiglio, 12.5 km con pendenze molto costanti attorno al 6.5%. Intanto le previsioni meteo sembrano nuovamente volgere al brutto per le due tappe sopra i 2000 metri, domani con protagonista lo Stelvio e sabato con l'arrivo al Sestriere dopo aver scalato, fra l'altro, il Colle dell'Agnello, sul quale sembra certo che venerdì nevicherà. Da verificare non solo se sarà possibile pulire le strade prima del passaggio del gruppo il giorno seguente, ma anche per entrambe le giornate la temperatura, vera nemica dei ciclisti, soprattutto in discesa.

