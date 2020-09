CICLISMO

La Planche des Belles Filles incorona il corridore più forte del Tour de France, Tadej Pogacar. Lo sloveno, che compirà 22 anni domani, si è fatto un doppio regalo, il più importante nella sua giovane carriera: vincere la sua terza tappa in questa edizione della Grande Boucle, lui che è alla prima partecipazione in carriera alla corsa francese, e strappare la maglia gialla all'avversario più diretto, il connazionale Primoz Roglic. Il ribaltone si è concretizzato alla penultima tappa, la cronometro di 36 km con arrivo in salita a La Planche des Belles Filles: Pogacar era partito con un ritardo di 57 in classifica generale, ma grazie alla pedalata molto fluida è riuscito a vincere rifilando 1'21 a Tom Dumoulin e Richie Porte, 1'31 a Wout Van Aert e 1'56 a Primoz Roglic. Il corridore della Uae Team Emirates diventa il primo sloveno in grado di vincere il Tour, e oggi sarà premiato con la maglia gialla sul podio di Parigi al termine della passerella conclusiva: sul secondo gradino salirà Roglic, a sigillare comunque lo strapotere sloveno in Francia, mentre al terzo posto ci sarà l'australiano Richie Porte. Roglic ha vestito per 12 tappe la maglia gialla e la sua squadra, la Jumbo-Visma, è stata di gran lungo la formazione più forte di questa edizione della corsa, in quanto ha fornito prove di forza soprattutto in salita. Roglic, però, non è sembrato mai il corridore più forte del gruppo: ha vinto una tappa al termine del solito lavoro superlativo del proprio team, ma non ha mai affondato il colpo nel corso delle ultime frazioni, che si sono sempre giocate sugli abbuoni e sul fatto che l'ex maglia gialla è stata trainata dai suoi ottimi compagni di squadra.

PEDALATA PESANTE

Solo contro il tempo, ieri, Roglic ha mostrato di non essere il più forte: la sua pedalata è apparsa appesantita, i meccanici hanno perso molto tempo nel cambio di bici a inizio salita e addirittura il casco non era posizionato bene. La stessa posizione in sella non è sembrata quasi la sua. Pogacar, invece, non ha avuto al proprio fianco una squadra fortissima, in quanto ha perso Fabio Aru alla nona tappa e più in generale la Uae Team Emirates non era partita con l'obiettivo di monopolizzare la corsa. Alla grande partenza di Nizza, Pogacar aveva dichiarato: «parto con l'ambizione di fare esperienza e senza pressioni, in quanto è la mia prima partecipazione al Tour». La storia lo incoronerà come primo sloveno vestito di giallo a Parigi, dove oggi si svolgerà la tradizionale ultima tappa per velocisti. L'Italia potrà vantare una decima posizione in classifica generale con Damiano Caruso, che ha chiuso settimo la cronometro.

Carlo Gugliotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA