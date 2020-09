CICLISMO

La nona tappa del Tour de France ha finalmente regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano. I principali contendenti per la maglia gialla di Parigi si sono dati battaglia nella Pau-Laruns di 135 km, frazione caratterizzata dalla lunga fuga del giovane talento Marc Hirschi, in azione solitaria per circa 80 km e ripreso dai big proprio all'ultimo chilometro. Allo sprint si è imposto Tadej Pogacar: lo sloveno ha superato il proprio connazionale, Primoz Roglic, che si prende la maglia gialla. Giornata dai due volti in casa UAE Team Emirates: alla gioia per il successo di Pogacar si aggiunge lo sconforto per il ritiro di Fabio Aru, che è andato in crisi fin dalla prima salita e che già ieri mattina, prima della partenza, aveva un ritardo di oltre 18 minuti in classifica generale. Un calvario senza fine per il corridore italiano, che ha affermato: «Sono qua, a terra, senza capirne il motivo. Non mi merito questo perché sono sempre stato un professionista esemplare». Oggi è un giorno di relativo riposo al Tour de France: i corridori potranno tirare il fiato dopo le prime nove tappe, ma come da regolamento dovranno sottoporsi ai tamponi. Il timore di un contagio in gruppo non manca: le ultime due frazioni sui Pirenei hanno infatti regalato lo spettacolo unico del ciclismo, quello delle due ali di folla di spettatori a bordo strada che si aprono al passaggio dei corridori in salita. Spettacolo è nato spontaneamente, in barba a tutte le norme anti-Covid, proprio perché è impossibile organizzare una grande corsa a tappe a porte chiuse.

ASSEMBRAMENTI

I tifosi scendono in strada creando degli assembramenti, e sabato, sulla salita del Peyresourde, non si sono viste molte mascherine. I ciclisti sono al massimo dello sforzo quando passano in mezzo al pubblico, quindi più deboli e facilmente contagiabili dal Coronavirus. Gianni Bugno, presidente del CPA, sindacato internazionale dei corridori, ha alzato la voce: «Il nostro delegato in Francia ha chiesto ad ASO di rinforzare i controlli nelle zone dove l'andatura è bassa e il pubblico ha possibilità di avvicinarsi agli atleti, come accade sulle salite. Agli appassionati che si recano alle corse chiediamo attenzione: dimostrate il vostro affetto per i campioni incitandoli a distanza di sicurezza e mettendo la mascherina». Anche Tom Dumoulin, vincitore del Giro d'Italia 2017 e compagno di squadra di Primoz Roglic, si è esposto al riguardo: «Si spera di finire il Tour de France, quindi non possiamo correre in mezzo alle persone che non portano la mascherina. Indossarla e mantenere le distanze è la cosa più importante».

Carlo Gugliotta

