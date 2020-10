CICLISMO

La classica delle pietre è stata ufficialmente annullata, per quest'anno la Parigi-Roubaix non ci sarà. Ed è un doppio colpo al cuore dei tifosi del ciclismo: il 2020 sarebbe dovuto essere un anno storico per la corsa francese, in quanto, al fianco dell'edizione numero 118 della gara maschile, si sarebbe dovuta svolgere anche la prova delle donne, che per la prima volta nella storia avrebbero gareggiato sulle leggendarie pietre del nord della Francia.

LA DECISIONE

Aso, società organizzatrice della Parigi-Roubaix, oltre che del Tour de France, ha comunicato l'annullamento della corsa a causa della situazione legata al Covid-19 in terra transalpina, che giorno dopo giorno sta portando a misure sempre più restrittive. Dopo Parigi, sono diventate zona di allerta massima anche Grenoble, Lione, Saint-Etienne e Lille. Quest'ultima città, insieme alla propria area metropolitana, è interamente coinvolta nel transito della corsa, visto che lo storico velodromo di Roubaix, dove è posto il traguardo, si trova a circa 15 km da Lille. «Giovedì sera la prefettura della Région des Hauts-de-France ci ha contattati per chiederci di non organizzare la Parigi-Roubaix - ha spiegato il direttore di ASO, Christian Prudhomme -, avevamo avuto un incontro con i loro rappresentanti la scorsa settimana e ci era stato chiesto solo di chiudere alcune zone al pubblico, ma adesso la prefettura ci ha fatto capire che sarebbe stato impossibile organizzare la corsa. La cosa più importante, adesso, è la salute del Paese».

COME L'AMSTEL

Aso è riuscita a far disputare il Tour de France senza grossi problemi, anche se all'inizio della gara a tappe sembrava che un innalzamento dei casi di Covid-19 avrebbe potuto far bloccare la carovana. L'edizione 118 della Parigi-Roubaix e la prima edizione femminile della gara si svolgeranno quindi l'11 aprile 2021. La Roubaix ha avuto la medesima sorte della corsa più importante in Olanda, l'Amstel Gold Race, che era in programma per questo fine settimana. La gara francese sarà l'unica delle cinque classiche Monumento che mancherà in calendario, visto che fino ad oggi si sono svolte la Milano-Sanremo, Il Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi. Non dovrebbero esserci problemi per il Giro delle Fiandre del 18 ottobre, anche se, come sottolineato da Flanders Classics, comitato organizzatore belga, la corsa dovrebbe svolgersi senza pubblico sui muri in pavè. La Campagna del Nord, l'insieme delle grandi corse di un giorno che si svolgono tra Belgio, Olanda e Francia, si sarebbe dovuta chiudere proprio il 25 ottobre con la Roubaix, e invece questa stagione anomala delle classiche si chiuderà con una settimana di anticipo. Anche tra i corridori trapela delusione. «Peccato, perché ho lavorato molto per fare una buona gara -dice Wout Van Aert-. Mi resta ancora un obiettivo, il Giro delle Fiandre».

Carlo Gugliotta

