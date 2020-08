CICLISMO

Julian Alaphilippe si riprende la maglia gialla che aveva lasciato un anno fa a Egan Bernal a pochi giorni dall'arrivo di Parigi. Ma la vittoria nella seconda tappa di Nizza ha un sapore del tutto particolare: lo scorso giugno il campione francese ha perso suo padre Jo, e ha cercato in tutti i modi di potergli dedicare una vittoria. Ci è riuscito, e lo ha fatto alla sua maniera: con un attacco secco, deciso, che gli ha permesso di portare via un piccolo gruppo e di regolare tutti in volata. Il circuito della seconda frazione del Tour è stato molto diverso da quello di sabato: la scalata al Col de Turini e la doppia salita sul Col de L'Eze hanno messo in difficoltà tutti i velocisti, tra i quali Alexander Kristoff. Alaphilippe è stato abile a portare via un drappello di tre corridori a circa 13 km dal traguardo, in quanto con lui vi erano il promettente svizzero Marc Hirschi, campione del mondo Juniores nel 2018, e Adam Yates. I tre corridori sono riusciti ad arrivare con pochi secondi di vantaggio sulla linea del traguardo, dove Alaphilippe è riuscito a contenere la rimonta di Hirschi.

SUCCESSO CON LE LACRIME

«Questa vittoria è un'emozione differente rispetto a quelle vissute fino ad oggi - ha spiegato Alaphilippe, in lacrime dopo il traguardo per commemorare suo padre - mi ero promesso di vincere per lui».

Adesso i tifosi francesi possono sognare: lo scorso anno il portacolori della Deceuninck-QuickStep ha perso la maglia gialla solo alla terzultima tappa, ma Alaphilippe preferisce volare basso: «Quando sei in giallo devi rispettare la maglia e la corsa. Il Tour de France è la gara più importante al mondo. E' speciale essere in giallo. Il mio obiettivo era vincere la tappa, adesso voglio solo godermi i prossimi giorni».

Il migliore degli italiani al traguardo è Alberto Bettiol, decimo, mentre in classifica generale è Davide Formolo il migliore degli azzurri, in settima posizione a 17 da Alaphilippe. Brivido, nel finale di tappa, per Tom Dumoulin (foto), che finisce a terra dopo un contatto con un corridore della Ineos Grenadiers di Egan Bernal, ma dopo il traguardo l'olandese si è mostrato sorridente. Oggi la terza tappa del Tour, che lascia la zona rossa di Nizza ma che continua a convivere con le norme anticontagio da Covid-19. La tappa che porterà il gruppo a Sisterons dopo 198 km è molto nervosa, con diverse salite prima di un finale che non sembra essere troppo difficile: anche la frazione odierna sembra quindi essere terreno ideale per le fughe.

Carlo Gugliotta

