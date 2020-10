CICLISMO

Il Veneto regala alla carovana rosa una giornata soleggiata a mite, quanto di meglio si potesse sperare dopo la pioggia e il freddo che avevano caratterizzato la tappa di Cesenatico. La frazione che da Cervia ha portato dopo 192 km a Monselice come da previsione ha vissuto i suoi momenti più significativi sulle salite del Roccolo e di Calaone, anche se gli uomini di classifica si sono controllati lasciando fare alla Bora Hansgrohe, che con uno splendido Matteo Fabbro in prima fila ha cercato di staccare la maglia ciclamino Demare per favorire il capitano Sagan, secondo nella classifica a punti. Impresa riuscita a metà, perchè il francese ha sì perso terreno, ma poi lo slovacco non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori. Alla fine ha fatto festa per la seconda volta in questo Giro l'ottimo Diego Ulissi (ottavo successo in carriera nella corsa rosa), che ha preceduto di un nulla allo sprint la maglia rosa Joao Almeida, apparso ancora una volta molto pimpante, non una buona notizia per gli avversari in vista della cronometro odierna. Fra l'altro il portoghese, in vetta per l'undicesimo giorno consecutivo, ha guadagnato 6 di abbuono, che si sommano agli 8 guadagnati con gli altri podi ottenuti nelle tappe precedenti.

LO SQUALO SICURO

Anche Vincenzo Nibali è apparso in buone condizioni, come ha confermato lui stesso: «Mi sento molto bene, peccato per le condizioni non ottimali di alcuni miei compagni, visto che Ciccone sta pagando lo stop causa Covid e Brambilla la caduta dei giorni scorsi. Per quanto riguarda la cronometro del Prosecco, difficile sapere come potrà andare; a Palermo avevo perso secondi rispetto a Almeida, ma c'era la variabile del vento. E attenzione a Kelderman, che vedo molto bene». Almeida in vista di oggi afferma: «Non ho mai fatto una cronometro così lunga, ma sono entusiasta all'idea di partire per ultimo. Se sarò in una buona giornata, potrei riuscire a tenere la maglia rosa». Giornata particolare quella di ieri per Fabio Mazzucco, padovano di Conselve, transitato sulle strade di casa: «Abito a 10 km da qui, mi alleno sempre in questa zona ed è stato emozionante trovare striscioni con il mio nome e sentire l'incitamento degli amici - dice il più giovane del Giro -. Mi sarebbe piaciuto entrare nella fuga di giornata per farmi vedere, ma non ci sono riuscito. Ci riproverò». Fabbro invece si è notato eccome: «Sono soddisfatto di questo mio primo Giro, spero di continuare così - dice il friulano di Codroipo -. Un giorno di libertà per provare a vincere? Difficile, abbiamo Konrad e Majka nei primi dieci e il risultato della squadra arriva prima di tutto».

SALITA COMPLICATA

Intanto la lettera partita dalla sede americana della EF che chiedeva la sospensione del Giro dopo la tappa di domani causa sicurezza non assicurata, è stata di fatto smentita dalla squadra, del tutto ignara della vicenda e desiderosa di arrivare fino a Milano. Oggi, allora, la Prosecco Superiore Wine Stage di 34,1 km: «Una cronometro bella e impegnativa - dice il campione del mondo 2008 Alessandro Ballan, trevigiano di Castelfranco -. Vedremo come si comporteranno gli specialisti e gli uomini di classifica, ovvero se cambieranno o meno la bici per salire a Ca' del Poggio. Credo però che nessuno lo farà, perché l'ascesa è molto impegnativa, ma pur sempre di soli 1100 metri. Di certo non è una crono facile da interpretare». Primo a partire alle 13 il britannico Dibben, mentre il favorito Ganna scatterà alle 14.20, Nibali alle 15.40, Pozzovivo alle 15.43, Bilbao alle 15.46, Kelderman alle 15.49. Almeida prenderà il via alle 15.52 e chiuderà quello che si preannuncia un pomeriggio davvero caldo.

Bruno Tavosanis

