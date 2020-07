CICLISMO

Il velodromo di Lovadina sta prendendo forma. «Questa dovrebbe essere la volta buona per terminare l'opera tanto attesa dal mondo del ciclismo ammette il trevigiano Ivano Corbanese, vicepresidente regionale Fci - L'emergenza Covid ha fatto ripensare anche al modo di fare ciclismo, dall'attività giovanile e promozionale alle categorie agonistiche superiori. Il velodromo diventerà importante punto di riferimento per il mondo delle due ruote, da utilizzare non solo come struttura per gli allenamenti e agonistica ad alto livello, per ospitare gare mondiali e prove di Coppa del Mondo, ma potrebbe essere trasformato nel baricentro del ciclismo da dove far partire tutta l'attività. Nel periodo del lockdown un velodromo coperto può essere utilizzato, con il distanziamento interno, la struttura dove mantenere viva l'attività, senza doversi fermare, organizzando così gare alternative, in modo temporaneo, alla strada e pure in modo protetto».

LA STRUTTURA

Al velodromo di Lovadina ci si potrà arrivare da Treviso grazie ad percorsi ciclabili che i Comuni stanno predisponendo. Intanto arrivano altre buone notizie, da dosare con le dovute cautele in quanto, troppe volte, si è sperato nella ripartenza dei lavori dell'anello trevigiano bloccato definitivamente dalla situazione finanziaria nella quale si è trovata giocoforza la Pessina. A breve la Fci potrebbe ricevere la documentazione con la quale la ditta vincitrice dell'appalto si libererebbe della struttura cedendola alla federazione che ne entrerebbe in pieno possesso. Attorno a un tavolo si siederanno la stessa Fci, presieduta da Renato Di Rocco, assieme al Coni e al presidente Giovanni Malagò e l'agenzia ministeriale Sport e Salute.

IL TAVOLO

I vari organi dovrebbero decidere in caso sulla scelta di una trattativa privata, con il consenso della presidenza del consiglio che ha inserito a suo tempo il velodromo come opera prioritaria, e decidere, fra le varie offerte arrivate da gruppi edili, a chi assegnare il termine dei lavori della struttura. Dovrà essere probabilmente modificato il regolamento sulla gestione della pista che aveva blindato la Pessina 50 anni. La ditta appaltatrice entro breve dovrebbe dare risposta sulla decisione di svincolarsi dal concordato e lasciare libero il velodromo. Nei giorni scorsi proprio sul sito della pista si è tenuto un incontro tra le varie parti, promosso da Remo Mosole, per tentare di sbloccare la situazione ferma da un anno.

Tina Ruggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA