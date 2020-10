CICLISMO

Il Giro d'Italia si appresta a vivere quella che con buona probabilità sarà la giornata decisiva dopo il nulla di fatto di ieri all'arrivo di Madonna di Campiglio e il cambiamento di percorso della tappa di sabato prossimo. Oggi, infatti, si scala il mito Stelvio, ma in precedenza, dopo la partenza da Pinzolo, ci saranno altre due salite, senza dimenticare l'ascesa finale ai Laghi di Cancano, con traguardo posto dopo 207 km. Potrebbe essere davvero l'ultima occasione per scalzare dopo 15 giorni Joao Almeida dalla vetta della classifica, visto che sabato non ci sarà il passaggio sul Colle dell'Agnello e sull'Izoard, bensì un percorso sempre duro (4000 metri di dislivello, con triplice ascesa al Sestriere) ma decisamente meno impegnativo rispetto a quello originariamente previsto (dislivello 5300 metri). L'ufficializzazione della novità è arrivata non tanto per le previste difficili condizioni meteo, quanto perché l'emergenza Covid-19 ha indotto le autorità francesi a ritirare l'autorizzazione al passaggio della corsa sul territorio transalpino. «Faremo tre volte il Sestriere perchè in questo modo siamo sicuri di disputare la tappa anche in caso di maltempo - spiega il direttore del Giro Mauro Vegni -. L'ipotesi Colle delle Finestre è stata scartata, perché presumibilmente tra venerdì e sabato scenderà la neve. In ogni caso sullo Stelvio ci passiamo e già questo è un bel passo avanti».

PERICOLO NEVE

Il gruppo troverà a bordo strada la neve caduta nei giorni scorsi e nella discesa un avversario temibile sarà il freddo. Lo stesso Vegni si dice convinto che oggi si deciderà tutto, proprio perchè nella tappa del Sestriere sarà difficile fare la differenza. Di conseguenza se Almeida conserverà la maglia rosa anche questo pomeriggio, le sue possibilità di salire sul gradino più alto del podio a Milano cresceranno sensibilmente, ricordando che l'ultima tappa prevede una cronometro e il giovane lusitano nelle due prove precedenti contro il tempo è stato sempre il migliore fra gli uomini di classifica.

Ieri la Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio ha deluso le attese, nel senso che alle spalle della fuga di giornata non c'è stata lotta. Nell'ultima salita Hindley ha provato un allungo, ma a chiuderlo è andato il suo compagno di squadra Kelderman, situazione quantomeno bizzarra, tanto da far sorgere il dubbio che l'olandese, in partenza dalla Sunweb con direzione Bora-hansgrohe, preferisca assicurarsi il secondo posto piuttosto che puntare al successo. La sensazione, comunque, è che Hindley ne abbia di più del capitano, un po' come accadde qualche anno fa al Tour tra Wiggins e l'emergente Froome. La modifica della tappa di sabato non è una buona notizia per Vincenzo Nibali, che avrà quindi solo l'occasione odierna per dimostrare la sua superiorità quando si supera una determinata quota. Il siciliano non si sente ancora battuto, più volte ha detto che altri vanno più forte, ma l'esperienza gli consente di sapere bene che in una corsa a tappe di tre settimane basta una giornata positiva (o negativa) per rimescolare le carte. Intanto Ben O'Connor si gode un successo meritato 24 ore dopo il secondo posto di San Daniele, quando fu beffato all'ultimo chilometro da Tratnik. L'australiano ha preceduto di mezzo minuto Pernsteiner, risalito all'undicesimo posto nella generale, mentre il gruppo con i primi dieci della classifica generale (più Fuglsang, dodicesimo) è arrivato a poco più di 5'.

ORDINE D'ARRIVO: 1. O'Connor 5h50'59, 2. Pernsteiner a 31, 3. De Gendt a 1'10, 4. Zakarin a 1'13, 5. Frankiny a 1'55.

CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 71h41'18. 2. Kelderman a 172, 3. Hindley a 2'58, 4. Geoghegan Hart a 2'59, 5. Bilbao a 3'12, 6. Majka a 3'20, 7. Nibali a 3'31, 8. Pozzovivo a 3'52.

Bruno Tavosanis

