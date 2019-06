CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOIL DELFINATOINCORONA FUGLSANGL'olandese Dylan Van Baare si è aggiudicato l'ultima tappa del Giro del Delfinato davanti ad Haig. La corsa, che è considerata la più attendibile in preparazione del Tour de France, è andata a Jakob Fuglsang, 34 anni, già vincitore in questa stagione della Liegi-Bastogne-Liegi. Si è ritirato Dumoulin che risente ancora dei postumi della caduta rimediata al Giro d'italia.TIRO CON L'ARCOBRONZO PER LANDI-NESPOLIA Hertongenbosch(Olanda) l'Italia chiude i Mondiali di tiro con l'arco conquistando la...