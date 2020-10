CICLISMO

Il Covid-19 entra a gamba tesa sul Giro d'Italia andando a colpire uno degli uomini simbolo di questa edizione, il britannico Adam Yates, che assieme a Geraint Thomas (ritiratosi dopo una caduta) era considerato uno dei grandi favoriti alla vigilia della partenza dalla Sicilia. Yates, comunque in ritardo in classifica generale, ha cominciato ad avere qualche sintomo venerdì pomeriggio. Avendo constatato che la temperatura era di 37.4 gradi, il medico della Mitchelton Scott ha effettuato un test rapido, che ha dato esito positivo. Il secondo test ha confermato la diagnosi e così Yates è stato costretto ad abbandonare la corsa e ad osservare la quarantena. Si temeva ci fossero altri contagiati nell'ambito della squadra australiana, invece tre test hanno rilevato la negatività per tutti. Di certo le preoccupazioni che aleggiavano negli ultimi giorni sulla possibilità che il Giro arrivi a Milano sono aumentate e ora si attende con una certa ansia i tamponi che verranno effettuati a tutte le squadre tra stasera e domani (primo giorno di riposo).

«Si tratta del primo caso dopo dieci giorni di corsa, significa che la bolla regge e i nostri controlli sono efficienti - dice il direttore del Giro Mauro Vegni -. La scelta di puntare sul test veloce è stata giusta, perché altrimenti avremmo dovuto mandare il tampone a Milano e di conseguenza Yates, volendo, avrebbe potuto ripartire». Vegni cerca di vedere positivo: «Tutta la carovana vuole concludere questo Giro e invito gli appassionati che ci seguono sulle strade a mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina».

La tappa di ieri non ha regalato particolari emozioni, con una fuga a sei arrivata fino al traguardo e il gruppo che ha lasciato fare, chiudendo a 14'. Dopo sette anni Alex Dowsett ritrova il successo, un'emozione che ha meritato copiose lacrime, anche perché al momento non ha un contratto per il 2021, anno in cui diventerà padre.

SECONDO PUCCIO

Occasione persa per Salvatore Puccio, che non riesce a prendere la ruota del britannico nel momento decisivo e si deve accontentare di far sua la volata per il secondo posto. Il trevigiano Andrea Vendrame conclude decimo nonostante la microfrattura al polso dopo la caduta di venerdì, mentre ieri è finito a terra Gianluca Brambilla, ripartito dopo la sostituzione del casco. Nessuna variazione in classifica generale, con Joao Almeida sempre in maglia rosa.

Oggi sarà una giornata totalmente diversa, con il tappone appenninico San Salvo-Roccaraso di 208 km, caratterizzato da un elevato dislivello complessivo (oltre 4000 metri). Si affronteranno in sequenza il Passo Lanciano, il Passo di San Leonardo e il Bosco di Sant'Antonio. La salita finale è lunga 10 km, pendenza media 5.7%, ma gli ultimi 2000 metri sono al 7% e nell'ultimo chilometro si arriva al 12%. Il gruppo dovrà guardarsi anche dal meteo: prevista infatti una giornata di pioggia, con temperature decisamente basse, condizioni che spesso hanno visto Vincenzo Nibali protagonista. Sarà anche il primo vero banco di prova per Almeida.

Bruno Tavosanis

ORDINE D'ARRIVO: 1. Dowsett 4h50'09, 2. Puccio a 1'15, 3. Holmes st. CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 29'52'34, 2. Bilbao a 43, 3. Kelderman a 48, 5. Nibali a 1'01.

