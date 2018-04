CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOFRECCIA-VALLONECON NIBALI(bt) Uno splendido finale ha caratterizzato l'arrivo di Pampeago, seconda tappa del Tour of the Alps. Vittoria di Lopez in volata su Pinot e Sosa (leader della generale), con Froome quarto a 4 a Aru decimo a 34. Intanto oggi si disputa l'unica grande classica del nord infrasettimanale, la Freccia-Vallone, con Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe grandi favoriti. In gara anche Vincenzo Nibali.TENNISPRIMA VOLTA DI CECCHINATO(bt) Tre partite e altrettante vittorie per gli italiani ieri nel primo turno del...