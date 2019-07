CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOFinalmente Elia Viviani. Il campione veronese domina la volata di Nancy vincendo la quarta tappa e salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio al Tour de France. Uno sprint di tecnica, forza e rabbia quello del trentenne di Isola della Scala, arrivato alla Grande Boucle dopo le delusioni del Giro d'Italia e incapace nella prima frazione, quella che assegnava la maglia gialla, di tenere la ruota del suo treno; un errore che in casa Deceuninck-Quick Step non era passato inosservato, come del resto avevano confermate le...