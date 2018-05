CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOEddy Merckx, Bernard Hinault e ora Chris Froome: sono solo 3 nella storia i campioni in grado di vincere consecutivamente le 3 grandi corse a tappe, anche se il trionfatore del Giro 2018 aspetta la sentenza sul caso salbutamolo esploso alla Vuelta 2017, che potrebbe privarlo del successo spagnolo ma anche di quello nella Corsa rosa.«In queste tre settimane non ci ho pensato, so che non ho fatto nulla di male e questa mia impresa non sarà cancellata», dice Froome al termine di quella che definisce «la più grande battaglia della mia...