Difficile ricordare un Giro d'Italia che dopo soli tre giorni abbia già perso per strada i due principali favoriti. Questa strana edizione della corsa rosa propone però anche questo, con Geraint Thomas che dice addio ai sogni di gloria e lo stesso dicasi, quasi certamente, per Simon Yates; entrambi a lungo ricorderanno la giornata iniziata da Enna e conclusa dopo 150 km sull'Etna. Definirla una tappa vulcanica è sin troppo scontato, ci limitiamo a sottolineare come da ieri le quotazioni per il successo finale di Vincenzo Nibali siano decisamente cresciute, anche se c'è la sensazione che questo Giro possa essere aperto a diverse soluzioni e sorprese, come quello dell'anno passato con il successo finale di Carapaz, ecuadoriano come Jonathan Klever Caicedo, che ieri ha ottenuto il più importante successo della carriera, riuscendo nel finale a staccare Giovanni Visconti, ottimo protagonista nella sua Sicilia.

CENTESIMI FATALI

Caicedo è arrivato al traguardo a braccia alzate, non sapendo però che quel piccolo rallentamento gli costerà la maglia rosa, finita per centesimi (quelli della cronometro) sulle spalle del ventiduenne portoghese Joao Almeida, che aveva sorpreso con il secondo posto di sabato a Palermo e ieri ha tenuto bene nell'ascesa dell'Etna, chiudendo undicesimo a 1'03 da Caicedo e a 12 da specialisti come Fuglsang, Majka, Nibali e Pozzovivo. Almeida nel 2017 ha gareggiato con la Uc Trevigiani, la storica società (è nata nel 1913) dalle quale sono usciti altri due partecipanti al Giro 2020, il padovano Fabio Mazzucco e il vicentino Filippo Zana. Intanto Nibali, una volta verificato che Thomas era in difficoltà, ha messo gli uomini della Trek-Segafredo a fare l'andatura e fra i suoi compagni si è posto in evidenza Gianluca Brambilla, che si candida a sostituire l'altro veneto Franco Pellizotti nel ruolo di fedele scudiero del capitano.

BORRACCIA NELLA RUOTA

Yates ha invece rivissuto parzialmente l'incubo di due anni fa, quando da maglia rosa crollò dando il via libera a Chris Froome. Ieri il britannico ha chiuso a 4'22 perdendo terreno sulla salita finale rispetto ad una trentina di uomini, troppi per pensare che sia stata solo una giornata storta; il venticinquesimo posto a 3'46 da Almeida sa di sentenza anticipata. Ha già alzato bandiera bianca invece Thomas, che ha pagato a carissimo prezzo la caduta verificatasi nel trasferimento, prima ancora del via ufficiale della tappa. Visibilmente sofferente al fianco sinistro, ad una trentina di chilometri dal traguardo il gallese ha cominciato a perdere terreno ed a lungo è stato scortato dalla maglia rosa Filippo Ganna. Un vero e proprio calvario quello del gallese, che taglierà il traguardo a 12'19, mentre Ganna, svolto il suo compito, è salito senza forzare, chiudendo a poco meno di 20'. «Una borraccia è finita nella ruota anteriore della bici e Geraint è volato a terra - racconta il trevigiano Matteo Tosatto, ds della Ineos -. Inizialmente provava dolore, poi le cose sembravano migliorare, ma quando nel finale il ritmo è aumentato, ha dovuto tenere il suo passo. Ora dovremo decidere il nostro approccio al resto della corsa».

Oggi la quarta tappa, la Catania-Villafranca Tirrena di soli 140 km, frazione caratterizzata dalla salita di Portella Mandrazzi a metà percorso, seguita da una lunga discesa. I velocisti dovranno tenere duro se vorranno giocarsi la prima chance di questo Giro autunnale.

Bruno Tavosanis

