CICLISMO

Con il Giro d'Italia Diego Ulissi ha un rapporto davvero speciale. Il trentunenne toscano ha conquistato ieri la sua settima vittoria nella corsa rosa a oltre 9 anni dal primo successo, sfruttando al meglio un terreno ideale per le sue caratteristiche, ovvero la salita che chiudeva la seconda tappa, la Alcamo-Agrigento di 149 km.

Ulissi ha parato il tentativo di Wackermann, poi ha alzato il ritmo guadagnando i metri necessari per contenere il ritorno di Peter Sagan, alla caccia di un successo dopo le delusioni del Tour. Sul podio anche il danese Honorè, mentre il gruppo, con tutti i migliori davanti, ha tagliato il traguardo dopo 5 (settimo il vicentino Gianluca Brambilla).

La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga a cinque, conclusa ai -12 km, che ha visto fra i protagonisti Mattia Bais, il giovane trentino che fino al 2019 gareggiava per il Cycling Team Friuli. Sfortunati Elia Viviani, scivolato poco prima dello sprint di un traguardo volante, e l'altro veronese Edoardo Zardini, che ha forato nel momento clou. Filippo Ganna si gode così un altro giorno in maglia rosa, presumibilmente l'ultimo in questo suo Giro d'esordio, considerando che oggi si partirà da Enna e si arriverà sull'Etna al termine di una salita di 18.9 km, con pendenza media del 6,6% e un picco dell'11% a 1500 metri dall'arrivo.

LO SQUALO

L'idolo di un'intera regione è ovviamente il più atteso: «Mi sono mancate alcune gare di preparazione rispetto al programma tradizionale ed infatti alla Tirreno-Adriatico ho sofferto moltissimo - dice Vincenzo Nibali, lontano 1'06 dal favorito Geraint Thomas -. Da quel momento, però, la condizione è cresciuta e al Mondiale sono andato meglio di quanto immaginavo, perché ho cominciato a sentirmi bene e ad avere buone sensazioni».

Intanto ieri si è disputata la Classica Monumento Liegi-Bastogne-Liegi, con successo di Roglic davanti a Hirschi e Pogacar, un podio extralusso. Alaphilippe ha tagliato il traguardo a braccia alzate convinto troppo presto di aver vinto, salvo poi essere superato con un colpo di reni da Roglic; la giuria ha poi declassato il campione del mondo al quinto posto per aver danneggiato Hirschi e Pogacar nella volata. Italiani mai protagonisti: il migliore è stato il Rosso di Buja Alessandro De Marchi, 31. a 58.

Ordine d'arrivo Alcamo-Agrigento (149 km): 1. Ulissi 3h24'58, 2. Sagan st, 3. Honorè st, 8. Nibali a 5, 11. Thomas st, 12. Fuglsang st, 16. Kruijswijk st, 19. Yates st, 43. Ganna st. Classifica generale: 1. Ganna 3h40'27, 2. Almeida a 22, 3. Thomas a 23, 8. Yates a 49, 31. Nibali a 1'29, 44. Kruijswijk a 1'44, 46. Fuglsang a 1'47.

Bruno Tavosanis

