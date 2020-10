CICLISMO

Ci voleva la vittoria di un super personaggio come Peter Sagan per alzare un pizzico il morale in una giornata drammatica per il Giro d'Italia, con otto positività al coronavirus rilevate nella carovana e il conseguente ritiro di due squadre. Il pluricampione mondiale slovacco, che per alcuni anni ha vissuto nel Trevigiano, ritrova il successo dopo 461 lunghissimi giorni al termine di una vera e propria impresa in una tappa, la Lanciano-Tortoreto di 177 km, che non sembrava adatta alle sue caratteristiche. Invece Sagan, che assieme ad altri 6 compagni (fra i quali Filippo Ganna), era partito dopo una cinquantina di chilometri, ai -22 effettua l'allungo decisivo, chiudendo con 19 su Brandon McNulty e 23 sulla maglia rosa Joao Almeida, che si prende 4 di abbuono nel giorno in cui Fuglsang, causa foratura, perde 1'15 dal portoghese e dagli altri uomini di classifica.

FUTURO INCERTO

Una tappa senza respiro, quasi che il gruppo cercasse di accantonare per qualche ora le preoccupazioni arrivate dopo la notizia del tampone risultato positivo per Michael Matthews della Sunweb e Steven Kruijswijk della Jumbo Visma, due nomi importanti quanto Simon Yates, il primo ad abbandonare il Giro causa Covid. Oltre ai due ciclisti, sono risultati positivi sei membri dello staff (quattro della Mitchelton Scott, uno della Ag2r-La Mondiale e uno della Ineos Grenadiers). La Mitchelton, squadra di Yates, ha annunciato il ritiro della squadra in considerazione delle cinque positività complessive nel suo team, ma anche la Jumbo Visma, nonostante un solo contagio (Kruijswijk), ha lasciato la corsa, una decisione presa per non rischiare di contagiare altre persone, come hanno spiegato dal team olandese. Peraltro Jos Van Emden ha affermato che nei primi hotel nei quali sono state ospitate le squadre ai buffet fossero presenti anche persone estranee al Giro e, secondo il cronoman olandese, Yates avrebbe contratto il virus proprio in quella circostanza.

Fatto sta che il Giro 2020 sta viaggiando sul filo del rasoio, fra il timore di ulteriori positività e le condizioni meteo (in particolare le temperature potrebbero scendere a livelli tali da compromettere la salute dei ciclisti) che mettono a rischio la terza settimana sulle Alpi. Il direttore Mauro Vegni resta comunque fiducioso sulla possibilità di arrivare il 25 ottobre a Milano: «Abbiamo testato più di 500 persone in meno 24 ore, è evidente che più controlli fai, più positivi trovi. Sappiamo che con il Covid bisogna convivere, ma non dobbiamo arrenderci, la miglior risposta è continuare la corsa, garantendo ovviamente la sicurezza di tutti». Oggi intanto è in programma la Porto Sant'Elpidio-Rimini di 182 km, pane per i velocisti.

Bruno Tavosanis

ORDINE D'ARRIVO: 1. Sagan 4h01'56, 2. McNulty a 19, 3. Almeida a 23, 12. Nibali st. CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 39h38'05, 2. Kelderman a 34, 3. Bilbao a 43, 4. Pozzovivo a 57, 5. Nibali a 1'01.

