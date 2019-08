CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOCarriera finita per Domenico Pozzovivo. Il portacolori della Bahrein-Merida, in un'accorata telefonata alla moglie Valentina, subito dopo l'incidente di lunedì scorso, ha detto: «Oggi hanno messo fine alla mia carriera». Il corridore Lucano era stato investito da un'auto mentre si preparava sulle strade calabresi per la Vuelta di Spagna. Un impatto frontale, la caduta a terra e la corsa verso l'ospedale di Cosenza. La prognosi è pesante per lo scalatore di Policoro, che nell'incidente ha riportato frattura di tibia, perone,...