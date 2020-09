CICLISMO

Caleb Ewan è come un folletto che riesce a infilarsi nei pertugi più stretti mentre il gruppo pedala a 60 km orari. Il corridore australiano della Lotto-Soudal ha vinto la terza tappa del Tour de France, da Nizza a Sisteron, grazie ad uno sprint da applausi, superando l'irlandese Sam Bennett e Giacomo Nizzolo. È stata la Deceuninck-QuickStep a scandire il ritmo nella parte centrale della corsa, facendo capire a tutti che la formazione della maglia gialla Julian Alaphilippe non avrebbe lavorato solo per mantenere il simbolo del primato in classifica generale, ma anche per lanciare al meglio lo sprint del proprio velocista. Quando la vittoria sembrava ad un passo per Bennett, Ewan si è infilato in uno spazio ristretto a velocità doppia rispetto ai propri avversari, vincendo la volata da autentico maestro.

GLI ITALIANI

In terza posizione Nizzolo, che conferma ancora una volta quanto sia sostenuto da un ottimo stato di forma: nei primi 10 al traguardo ci sono anche Matteo Trentin, ottavo, e Niccolò Bonifazio, decimo. Un episodio particolare ha coinvolto Anthony Pérez: il corridore della Cofidis, nelle fasi iniziali di gara, si è aggiudicato due gran premi della montagna, raggiungendo così il punteggio necessario per avere la leadership nella classifica degli scalatori. Dopo una foratura e il conseguente cambio ruota, però, Pérez si è schiantato contro la sua ammiraglia, fratturandosi la clavicola. Addio Tour e maglia a pois, che va sulle spalle di Benoît Cosnefroy.

Dopo questa tappa, la maglia gialla rimane sulle spalle di Julian Alaphilippe, che conserva 4 secondi di vantaggio su Adam Yates. Il francese è chiamato a difendere oggi la propria leadership nel primo arrivo in salita: la carovana arriverà fino ai 1.850 metri di Orcières-Merlette, sullo stesso traguardo dove Eddy Merckx, nel 1971, prese una sberla clamorosa arrivando al traguardo con quasi nove minuti di ritardo dal vincitore, lo spagnolo Luis Ocaña. Nonostante il ritardo, in quella che all'epoca era l'undicesima tappa, Merckx riuscì comunque a vincere il terzo Tour dei cinque conquistati in carriera. Di sicuro oggi non potremo capire chi si aggiudicherà la maglia gialla di Parigi, ma capiremo chi non potrà lottare per la vittoria finale: grande attenzione è rivolta anche a Fabio Aru, il quale, dopo aver perso già due minuti nella tappa di domenica, è chiamato verosimilmente a svolgere il lavoro di gregario per il proprio compagno di Tadej Pogacar, che potrebbe essere la vera sorpresa di questa edizione della corsa francese.

Carlo Gugliotta

ORDINE DI ARRIVO (Nizza-Sisteron, 198 km): 1) Caleb Ewan (Lotto-Soudal); 2) Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep); 3) Giacomo Nizzolo (NTT pro Cycling); 4) Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation); 5) Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

