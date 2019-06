CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOBERNAL GOMEZ VINCEIL GIRO DI SVIZZERAIl colombiano Egan Bernal Gomez, del Team Ineos, ha vinto il giro della Svizzera al termine dell'ultima tappa, vinta dal britannico Hugh Carthy davanti all'australiano Rohan Dennis. Settino in classifica generale, e primo degli italiani, Domenico Pozzovivo. GOLFPAVAN TRIONFA IN GERMANIAAndrea Pavan ha vinto, con una rimonta finale, con 273 colpi il Bmw International Open (European Tour), disputato sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania. Il successo...