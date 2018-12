CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMO(b.t.) È una settimana di annunci importanti per due delle formazioni di punta del panorama ciclistico internazionale. La notizia più clamorosa, anche se non del tutto inaspettata, arriva dalla Sky, che ha ufficializzato la chiusura della sponsorizzazione al termine del prossimo anno dopo oltre un decennio di molti investimenti e tantissimi successi. I numeri del resto parlano chiaro: dal 2009 ad oggi il Team Sky ha vinto 322 corse e 8 grandi giri. Una squadra che ha sempre puntato alle corse a tappe di tre settimane, in particolare...