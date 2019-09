CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOARU LASCIALA VUELTAFabio Aru si ritira dalla Vuelta. Il 29enne sardo non ha preso il via della tredicesima tappa dopo essere stato protagonista di diverse prove negative che lo hanno fatto precipitare in classifica. Le conseguenze della caduta nella cronometro a squadre di apertura hanno condizionato il suo rendimento, ma alla lunga ha finito per essere messa in discussione la partecipazione al Tour de France in preparazione della Vuelta, scelta che si sarebbe rivelata in realta troppo dispendiosa. La tappa di ieri con arrivo in salita...