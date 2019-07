Ciccone, la fine del giallo Torna in vetta Alaphilippe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOGiulio Ciccone perde la maglia gialla, Vincenzo Nibali esce di classifica: non è stata una gran giornata per il ciclismo italiano al Tour de France dopo le soddisfazioni dei giorni scorsi. La Macon-Saint Etienne, con i suoi 7 Gpm non impegnativi ma che dopo 200 km si sono fatti sentire, ha visto il successo del belga Thomas De Gendt, uscito dopo pochi chilometri e capace di tenere duro fino all'arrivo. Peccato per il friulano Alessandro De Marchi, rimasto con lui fino all'inizio dell'ultima salita ma poi non in grado di tenere il...