CIAO MONDO MISTER RIBELLE

L'ADDIOTORINO Su la sedia, giù il cappello per Emiliano Mondonico, scomparso ieri all'età di 71 anni compiuti meno di un mese fa dopo una lunga battaglia contro il cancro (domani alle 10 i funerali a Rivolta d'Adda, il suo paese natale, in provincia di Cremona, in Lombardia). Più di sette anni di lotta contro la Bestia così l'aveva soprannominata , senza mai perdersi d'animo nemmeno dopo quattro interventi chirurgici e l'asportazione di una massa tumorale di sei chili, un rene e una parte d'intestino. LE SFIDELe sfide impari non l'hanno...