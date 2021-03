Ci vuole una doppietta di Sanchez per sfatare il tabù Parma, anche se Hernani impaurisce l'Inter. Al Tardini vincono i nerazzurri che volano a +6 dal Milan. Ma non è tutto semplice. Meriti alla squadra di Roberto D'Aversa, che gioca in maniera coraggiosa, ribattendo colpo su colpo alla capolista e creando diversi grattacapi ai difensori interisti. Gli emiliani fanno girare il pallone, non lasciando spazio nel primo tempo alla squadra di Antonio Conte, che non riesce a ripartire come fa di solito. Nella ripresa va meglio e l'attaccante cileno con due reti stende il Parma. Rispetto alla gara vinta col Genoa, l'allenatore nerazzurro ritrova Hakimi (rientrato dalla squalifica) e non rinuncia ai quattro diffidati (Bastoni, Barella, Brozovic e Lukaku). Segnale che è vietato pensare al posticipo di lunedì sera, a San Siro, con l'Atalanta. Un big match in piena regola.

PRIMI PERICOLI

È proprio Hakimi il giocatore che tenta per primo di prendere le misure del Parma, con una delle sue solite galoppate in fascia, ma Sepe smanaccia il suo cross in area. Gli emiliani non vogliono essere vittime sacrificali e sfiorano il gol con un colpo di testa di Kurtic, ben imbeccato da Hernani. Handanovic salva tutto con un bel riflesso. La gara aumenta di ritmo. L'Inter trova pochi spazi e quando li ha Sepe è reattivo su Skriniar e Lukaku. Nella ripresa è un'altra gara. La ramanzina di Conte negli spogliatoi è servita, eccome. I nerazzurri passano subito in vantaggio: invenzione di Brozovic, palla di Lukaku, rimpallo, Sanchez scappa a Valenti e tira, Gagliolo ci arriva, ma è tardi. La palla supera la linea di porta ed è gol. Il cileno si ripete su assist di Lukaku. Riapre Hernani, ma non basta al Parma (che nel finale fa esordire Pellè) per riagguantare il match.

VICENDE SOCIETARIE

Alla luce dei risultati delle ultime settimane sta diventando difficile per la famiglia Zhang trattare la cessione delle quote di maggioranza del club di viale Liberazione. C'è un sogno da inseguire, lo scudetto. Sul tavolo c'è la proposta di Bc Partners, che non andrà oltre gli 800 milioni di euro già offerti. Nei giorni scorsi il fondo è uscito allo scoperto con le parole del greco Nikos Stathopoulos, che sta seguendo con intensità la trattativa. Bc Partners è sicura di essere in vantaggio, ma deve lottare con le resistenze della famiglia Zhang, ora che si trova a +6 dal Milan, al momento secondo in classifica. L'Inter ha bisogno al più presto di liquidità. Restano sullo sfondo, che stanno monitorando la situazione, altri acquirenti. Si tratta del colosso statunitense Fortress, che ha già fatto un'offerta preliminare, e del fondo arabo, Pif (presieduto Mohammed bin Salman). Inizialmente interessato al 30%, ma pronto a trattare anche le quote di maggioranza (Bc Partners permettendo). E intanto, l'Inter è sempre più prima.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA